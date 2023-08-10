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Maltepe’de vinç sürücüsü ortalığı birbirine katıp kaçtı: 16 araç birbirine girdi

10.08.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de seyir halinde olan vincin yol ortasında durması nedeniyle arkasından gelen 16 araç kazaya karıştı.

Kazada can kaybı yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Yol uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya neden olan vinç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan vinç sürücüsü bir anda yol ortasında durdu. Arkasından gelen 16 araç ise kaygan zeminin etkisiyle birbirine girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Meydana gelen kaza sonrası vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza ilişkin çalışma başlatırken yol uzun süre trafiğe kapandı.

"OLAY ÇOK ENTERESAN OLDU"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Emrah Baran Özdemir, "Olay çok enteresan oldu. Minibüs kendisini kurtarabilmek için sola kırıyor ve refüjden karşı yola geçiyor. Hemen arkasında ki araçta fren yapıp başka bir aracın vurmasıyla karşı yola geçiyor. Arkamda ki araç bana vurmasın diye fren yaptım ama ben boşa bıraktım arabayı. Arkamda ki araç bariyere vurdu, taksi kamyonun altına girdi. Yol kilitlenince trafik durdu. Herkes küçük sıyrıklarla atlattı” dedi.

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