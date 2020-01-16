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  4. Maltepe’deki can dostlara bin 500 kilogram mama

Maltepe’deki can dostlara bin 500 kilogram mama

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere yaklaşık bin 500 kilogram mama dağıttı.Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış şartlarını da düşünerek, sokaktaki kedi ve köpekleri beslemeye başladı.

Maltepe Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere yaklaşık bin 500 kilogram mama dağıttı.
Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış şartlarını da düşünerek, sokaktaki kedi ve köpekleri beslemeye başladı. Çalışmalar kapsamında görevlendirilen bir ekip, 750 kilogramı kedilere, 750 kilogramı da köpeklere olmak üzere toplamda bin 500 kilogram kuru mama dağıtımı gerçekleştirdi. Sahil hattında, ormanlık bölgelerde ve ulaşılması güç alanlarda yaşayan hayvanlar öncelikli olmak üzere devam eden besleme çalışmaları kapsamında, ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğüne başvuran hayvanseverlere de incelemeler neticesinde uygun görüldüğü takdirde mama verilecek.

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