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Malul Gazi Uğur Edizer’e Devlet Övünç Madalyası verildi

KARS HABERLERİ  | 17.09.2020 17:00 | Son Güncelleme

2015 yılında Bitlis’in Hizan İlçesinde terör örgütüyle girdiği çatışmada gazi olan Uzman Çavuş Uğur Edizer, Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirildi.Malul Gazi Uğur Edizer’e madalyası ve beratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Kars Valisi Türker Öksüz tarafından tevcih edildi.Kars Valiliğinde düzenlenen madalya törenine İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız katıldı.Gazi Uğur Edizer’e madalyasını tevcih ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kars Valisi Türker Öksüz, üstün görev anlayışı içerisinde feragat, başarı ve yaralılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı bu madalyanın kendisine verildiğini söyledi.Jandarma Uzman Çavuş Uğur Edizer’in ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetleri olduğunu belirten Vali Öksüz, “Bugün çok onurlu ve gururlu bir tören için bir aranda bulunmaktayız.

2015 yılında Bitlis’in Hizan İlçesinde terör örgütüyle girdiği çatışmada gazi olan Uzman Çavuş Uğur Edizer, Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirildi.
Malul Gazi Uğur Edizer’e madalyası ve beratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Kars Valisi Türker Öksüz tarafından tevcih edildi.
Kars Valiliğinde düzenlenen madalya törenine İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız katıldı.
Gazi Uğur Edizer’e madalyasını tevcih ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kars Valisi Türker Öksüz, üstün görev anlayışı içerisinde feragat, başarı ve yaralılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı bu madalyanın kendisine verildiğini söyledi.
Jandarma Uzman Çavuş Uğur Edizer’in ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetleri olduğunu belirten Vali Öksüz, “Bugün çok onurlu ve gururlu bir tören için bir aranda bulunmaktayız. Jandarma Uzman Çavuşumuz Uğur Edizer çok önemli hizmetlerde bulundu. 2015 yılında Bitlis’te gazi oldu. Ülke ve millet olarak şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar hakikaten ülkemizin ve milletimizin vefası için canlarını ortaya koyarak çok üstün mücadeleler verdiler. Bizler de bugün Gazimize milletimiz ve devletimiz adına bu övünç madalyasını Cumhurbaşkanımız adına takdim ettik” dedi.
Öksüz, “İnanıyorum ki bu övünç madalyası bizler içinde, kendisi içinde bütün yaşamında çok önemli bir belge olarak yaşayacaktır. Biz onlara çok şey borçluyuz. Gazimize bundan sonraki yaşamında başarılar ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Bu gün eş zamanlı olarak birçok yerde olduğu gibi Kars’ta da bütün gazilerimize bu övünç madalyaları takdim ediliyor. Bütün şehit ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin gurur kaynağı olmuşturlar. Onun için bu berat kendisine vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Gazimiz aynı zamanda müftülükte memur olarak meslek hayatına devam ediyor” diye konuştu.

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