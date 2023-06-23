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Mamak Belediyesi bayrama hazır

23.06.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçe genelinde vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye ekipleri, temizlikten, ilaçlamaya, denetimden, dezenfeksiyona pek çok alanda 7/24 mesai yapıyor. Bayram öncesi her birimiyle sahada olan Mamak Belediyesi, halk sağlığının korunması ve vatandaşın mağduriyet yaşamaması için denetimlerini sıklaştırdı. Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mamak’ın her noktasında denetimlerde bulunuyor. Özellikle tatlı, kuruyemiş ve şekerleme satışı yapan iş yerlerinde hijyen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiketi ve ürün son kullanma tarihi konularında kontrol gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.
Bayram öncesi ilçedeki cami ve mescitlerin temizliğini titizlikle yapan ekipler, mezarlıklarda da bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

İhtiyaca göre ıslak ve kuru temizliğin yapıldığı camilerde sanayi tipi makinelerle ve özel olarak hazırlanmış deterjanlı sularla temizlik yapılıyor. Bakım ve onarım çalışmalarının ağırlıkta olduğu mezarlıklarda ise kuruyan otların, dikenlerin, katı atıkların ve çöplerin temizliği gerçekleştiriliyor.

Mamak Belediyesi ekipleri, Mamak’ın cadde ve sokaklarında tazyikli su ile temizlik çalışmaları sürdürürken, ilçe genelinde çöp konteynerleri de yıkama ve dezenfekte araçlarıyla temizlenerek, bakımları yapılıyor.

EKİPLER TAM KADRO SAHADA

Mamak Belediyesi ekipleri Ortaköy kurban satış ve kesim yerlerinde de çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvanların bakımı ile yakından ilgilenirken; Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirerek halk sağlığını korumak için Kurban Bayramı süresince sahada olacak.
Vatandaşlar Kurban Bayramı süresince, her türlü talep ve şikayetleri için Mamak Belediyesi’ni 444 0 149 numaralı telefondan arayabilir.

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