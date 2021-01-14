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Mamak’ın yolları açık

14.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Başkent’te dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kar yağışı nedeniyle şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Mamak Belediyesi ekipleri, yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağladı.

Başkent’te dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Mamak Belediyesi ekipleri, yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağladı. Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve bin kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcadı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Mamak’ta tüm yollarımız açık” dedi.
Karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturulan kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale ediliyor. Çalışmaları belli bir plan çerçevesinde yürüten Mamak Belediyesi, önceliği ana caddelere veriyor. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikâyetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturuldu. Vatandaşlar Mamak Çözüm Merkezi’ni (444 0 149) arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek.

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