Mamak’ta galibiyet haftası

Potada farklı kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın ardından, Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı’ndan da galibiyet haberi geldi.

Adana Yüreğir Spor Salonu’nda Seyhan Belediye GSK ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı sahadan 35-34 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Derviş Sezer Taştan olurken, Yeşil-Beyazlılar ligde oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.

Alınan galibiyetlerle ligde önemli bir konuma geldiklerini ifade eden Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, “Takım olarak şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Aldığımız sonuçlarda bunun en büyük göstergesi. Bizlere desteğini esirgemeyen başta Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımızı da sahada gösterdiklerimi mücadele ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.



