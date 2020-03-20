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Mamak’ta günde bin 700 araç dezenfekte ediliyor

ANKARA HABERLERİ  | 20.03.2020 10:30 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, hizmet binası önüne kurduğu mobil istasyon ile virüse karşı araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor.Günde bin 700 aracın dezenfekte edildiği mobil istasyonda talep eden vatandaşların ateşi de dijital termometrelerle ölçülüyor.

Mamak Belediyesi, hizmet binası önüne kurduğu mobil istasyon ile virüse karşı araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor.
Günde bin 700 aracın dezenfekte edildiği mobil istasyonda talep eden vatandaşların ateşi de dijital termometrelerle ölçülüyor. Dezenfekte işlemi sırada araç sürücülerine Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da vatandaşlar bilgilendiriliyor.
"Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutuyoruz"
Toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılımını minimuma indirmek adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan biri de mobil istasyonumuz. Dolaşımda olan araçları dezenfekte ederek riski azaltıyoruz. Virüs karşısında halkımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıyoruz. Dezenfekte işlemi sırasında da vatandaşlarımıza ikram araçlarından çay ve çorba ikram ediyoruz” dedi.

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