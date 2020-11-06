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Mamak’ta iş yerlerini dezenfekte işlemi devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 06.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına aralıksız devam ediyor.Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatları ile başlayan dezenfeksiyon çalışmaları ile iş yerleri halk sağlığı için steril hale getiriliyor.

Mamak Belediyesi, salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına aralıksız devam ediyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatları ile başlayan dezenfeksiyon çalışmaları ile iş yerleri halk sağlığı için steril hale getiriliyor. Mamak Belediyesi’ne bağlı dezenfekte ekipleri, koruyucu maskeleri, tulumları, eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla 64 mahalledeki iş yerlerini tek tek ziyaret ederek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Salgının en yüksek olduğu dönemlerde taksi durakları, parklar, halkın yoğun kullandığı alanlar, aile sağlık merkezleri, eczaneler ve ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini, cadde ve sokakları virüse karşı etkili özel solüsyonlarla temizlediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak genelindeki tüm işyerlerinde dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın ve esnafımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen şart. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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