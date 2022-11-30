Mamak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 öğrenci yaralandı

Belediyeden yapılan açıklamada, Mamak Demokrasi Ortaokuluna giden bir öğrencinin, okul çıkışı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. Köpekten kaçmaya çalışırken servis aracının çarptığı öğrencinin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, kolunda kırıklar oluşan öğrencinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNE DİKİŞ ATILDI

Öte yandan geçen hafta sonu basketbol kursu için Altınevler Mahallesi'ndeki Altınevler Gençlik Merkezi'ne giden 9 yaşındaki çocuğa da sahipsiz köpeklerin saldırdığı belirtildi. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve hastaneye kaldırılan çocuğun eline dikiş atıldığı ifade edildi.

