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Mamak’ta yol açma çalışmaları hızla sürüyor

11.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahallelerde yol açım çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, Şehit Cengiz Topel Mahallesi Binbaşı Sokak ve Çamlıbel Sokak’ta yol açımı çalışması gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz yıl toplamda 8 bin 810 metre imarlı yol açımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahallede toplamda bin 4 yüz metre yol açacaklarını söyledi. İmar yollarını açarken, bölge sakinlerine modern bir şehirde yaşama ayrıcalığını sunan sosyal tesisleri de inşa ettiklerini belirten Başkan Köse şunları kaydetti:
“Belediyemiz yol açımında kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek yollar inşa ediyoruz. Açtığımız yollar hem mahallelerin değerini arttırıyor hem de ulaşımı rahatlatıyor. Yeni yollar hem Güzel Mamakımza değer kazandıracak hem de hemşehrilerimiz daha güzel bir ortamda yaşama imkanı sunacak. Mamak adeta yatırım şantiyesine döndü. Gayretlerimiz neticesinde ilçemiz geleceğe çok daha güçlü bir biçimde yürüyor. Bu yollar aslında imar ve şehircilik problemlerini tamamlamış Mamak’ın değerine değer katan çok önemli yatırımlar oluyor. Heyecanla çalışmaya ve yeni yollar açmaya da devam edeceğiz.”

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