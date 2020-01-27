Mamba out: NBA 2K20’den Kobe Bryant’a anlamlı veda

Bryant’ın ölümü ile birlikte dünya çapındaki basketbol severler, Bryant’ın yasını tutmaya başladı. Basketbol severlere yönelik siteler, forumlar, bloglar, Instagram sayfaları ve Facebook grupları Kobe Bryant’ın ölümünün ardından yüzlerce hatta binlerce paylaşım yaptı ve onu onure etti. Fakat onu unutmayan başka önemli bir isim daha vardı. 2010 yılında kapağında yer aldığı oyun serisi NBA 2K da Kobe Bryant’a anlamlı bir şekilde veda etti.

Kobe Bryant… NBA’i biraz olsun takip edenler bu ismin nasıl hırslı ve savaşçı bir ruha sahip olduğunu gayet iyi bilirler. Bu ruhuyla akıllara kazanan, ülkemizdeki birçok insanın gecenin bir yarısı kalkıp Los Angeles Lakers’lı NBA maçları izlemesinin yegane sebebi olan ve 2016 yılında ‘’Mamba Out’’ diyerek basketbola veda eden Bryant, dün Kaliforniya’da gerçekleşen bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore Bryant da kazadan sağ kurtulamadı. Ancak, haberin ilk düştüğü saatlerde kimse Bryant’ın ölmüş olduğuna inanamadı veya inanmak istemedi. Çünkü o Kobe Bryant’tı. Lakers ile kazandığı 5 şampiyonluk yüzüğünün 5’inde de bu savaşı kaybetmemek için elinden geleni yapmıştı. Fakat Kobe, hayat ile girdiği bu savaşı kaybetti ve maalesef aramızdan ayrıldı.

2K Sports NBA 2K20 oyununun başlangıç ekranına siyah-beyaz bir görsel yerleştirdi. Bu görselde Kobe Bryant’ın yine siyah-beyaz olan bir fotoğrafı ve adı, onun altında ise doğum ve ölüm yılları yazıyor. 2K Sports, NBA 2K20’nin girişine böylesine anlamlı bir görsel yerleştirerek, bir zamanlar kapak yıldızı yaptığı efsane basketbolcuya vedasını gerçekleştirmiş oldu.

MAMBA OUT…

Kobe Bryant, çocukluğumuzun/gençliğimizin ikonik bir ismiydi. Lebron James ile olan tatlı sert rekabeti ve Michael Jordan’dan sonraki en büyük ikinci NBA oyuncusu olması onu tüm basketbol severlerin aklına kazıdı. O hep oynadığı basketbolla, aldığı şampiyonluklarla, sahibi olduğu madalyalarla, Türk Hava Yolları gibi rol aldığı reklamlarla, Galatasaray gibi kulüpleri ziyaret edişiyle ve ailesiyle gündeme geldi. Onu izleyebilmek, onun basketboldaki başarılarıyla dolu hayatına tanıklık edebilmek gerçekten büyük bir şanstı.

Işıklar içinde uyu Black Mamba…

