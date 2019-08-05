Mame Baba Thiam: Diagne Galatasaray'da kalırsa başarılı olur

Mame Thiam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diagne'nin arkadaşı olduğunu belirterek, "Gençlikten bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Buraya gelmeden önce Diagne ile konuştum, çünkü o da Kasımpaşa'da futbol oynadı. Kasımpaşa ve Türk futbolu hakkında bana çok olumlu şeyler söyledi. Şu anda Galatasaray'da oynuyor, umarım Galatasaray'da da burada attığı kadar gol atacaktır." ifadelerini kullandı.

Thiam, Diagne'nin Galatasaray'daki ilk dönemide beklentileri karşılayamadığı ve ayrılma ihtimali bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise "Bu durumla alakalı çok fazla bilgim yok ama Diagne iyi bir oyuncu, Galatasaray da büyük bir takım. Belki büyük takıma gittikten sonra bir adaptasyon sürecine ihtiyacı vardı, oraya adapte olmaya ihtiyacı vardı. Diagne kalırsa aynı Kasımpaşa'da yaptığı gibi Galatasaray'da iyi işler yapacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"ÇOĞU ZAMAN AYAKKABISIZ OYNUYORDUK"

Senegal'de futbola zorlu şartlarda başladığının altını çizen Thiam, "Tabii ki çok kolay şartlar yoktu. Sokaklarda oynuyorduk. Çoğu zaman ayakkabısız oynuyorduk, ayakkabı bulmak zor oluyordu ama o zamanlarda oynadığım futbol beni daha güçlü hale getirdi." dedi.