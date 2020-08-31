Mame Diouf, Hatayspor’da

Yeni sezonde Süper Ligde mücadele edecek olan bordo beyazlılar, ses getirecek bir transfere imza attı. Hatayspor, tecrübeli forvet Mame Diouf’la 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

