Mame Diouf, Hatayspor’da

Yeni sezonde Süper Ligde mücadele edecek olan bordo beyazlılar, ses getirecek bir transfere imza attı. Hatayspor, tecrübeli forvet Mame Diouf’la 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
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