Mame Thiam Beşiktaş'ta! Anlaşma sağlandı...

Beşiktaş'ta gündem forvet transferi. Batshuayi'den memnun kalmayan teknik heyet, Belçikalı oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatmayarak Chelsea'ye dönmesini isteyecek. Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan siyah-beyazlılar golcü transferi için düğmeye bastı...

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam, Kayserispor'da top koşturuyordu. Beşiktaşlı yöneticiler yaptığı görüşmeler sonrası golcü oyuncuyla her konuda anlaştı. Teknik direktör Valerien Ismael'in onay vermesi halinde bu transfer resmen açıklanacak.

(Radyo Gol)



