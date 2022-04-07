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Mame Thiam Beşiktaş'ta! Anlaşma sağlandı...

07.04.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Beşiktaş, golcü transferi için düğmeye bastı. Batshuayi'den iyi performans alamayan siyah-beyazlılar forvet mevkisi için çalışmalarına şimdiden başladı. Beşiktaşlı yetkililer eski Fenerbahçeli Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağladı. Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek.

Mame Thiam Beşiktaş'ta! Anlaşma sağlandı...
Mame Thiam

Mame Thiam

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kayserispor
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Beşiktaş'ta gündem forvet transferi. Batshuayi'den memnun kalmayan teknik heyet, Belçikalı oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatmayarak Chelsea'ye dönmesini isteyecek. Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan siyah-beyazlılar golcü transferi için düğmeye bastı...

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam, Kayserispor'da top koşturuyordu. Beşiktaşlı yöneticiler yaptığı görüşmeler sonrası golcü oyuncuyla her konuda anlaştı. Teknik direktör Valerien Ismael'in onay vermesi halinde bu transfer resmen açıklanacak.

(Radyo Gol)


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Anahtar Kelimeler:
Mame Thiam Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor
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