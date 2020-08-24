Mame Thiam: Fenerbahçe'ye gelmem için eşim ısrar etti

Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeni transfer Mame Thiam, Fenerbahçe'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Thiam, "Ben hazırım. Hocamın istediği pozisyonda oynamaya hazırım. Hangi pozisyona oynayacağım hiç önemli değil" dedi.
Mame Thiam'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
" En iyi şekilde çalışıp lige hazır olacağız. Buraya gelmeden önce Mousa Sow ile görüştüm. Bana kolaylıklar diledi. Ben de burada onlar gibi iyi işler çıkarmak istiyorum. En büyük hedefim takımıma yardımcı olmak.
Ben çok fazla pozisyonda oynadım, fakat burada önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu, beni nerede gördüğü. Her yerde oynamak her yerde hazır olmak benim için çok daha önemli. Hocamın istediği pozisyonda oynamaya hazırım.
Hocamızla henüz bu konuyla ilgili konuşmamız olmadı. Zamanı geldiğinde hocamızla bu konuyu görüşebiliriz. Hazırlık maçında takım arkadaşlarımı tanıma fısatı buldum. Fenerbahçe'nin beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Ben dinime bağlı bir insanım, maçtan önce dua ediyorum.
Oynadığım her maçta en iyi performansı vereceğimden emin olabilirisiniz. Önemli takımlarda oynadım ve çok önemli şeyler öğrendim. Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak adına büyük bir kapasitesi var. Benim için önemli olan sahada oyuncuların sahada ne yapması gerektiğidir.
Ben saha içerisinde yapacağım performansıma konsantre olacağım. Çok fazla diziliş sisteminde oynadım. Avrpupa'dan Cristiano Ronaldo'yu takip ediyorum.
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