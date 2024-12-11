Manaj ve Barış Alper arasındaki pozisyonun 'VAR' konuşmalarında montaj iddiası! Herkes o 13 saniyeyi konuşuyor

Süper Lig'in 15. haftasının VAR kayıtları açıklanırken Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtları da ortaya çıktı.

Açıklanan bu kayıtta yaşanan 13 saniyelik sessizlik ise gündem oldu. Bazı eski hakemler, hakem yorumcular 'kurgu yapıldı. Gerçek kayıtlar nerede?, Sansür var' yorumlarında bulundu.

İşte bu pozisyon için açıklanan VAR kayıtları:

"AYAĞIYLA KRAMPONA BASTI"

VAR operatörü Alper Çetin "Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum." diyerek hakem Turgut Doman'ı VAR ekranına çağırırken, Doman "Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?" diye soruyor.

Alper Çetin bu soru üzerine farklı bir açı gösterirken hakem Turgut Doman "Buradan oynatalım evet" diyor.

13 SANİYELİK SESSİZLİK

Bu konuşmanın üzerine 13 saniye boyunda videoda sessizlik olması dikkat çekti. Ne VAR operatörleri ne de hakemin konuşmaması montaj iddialarını beraberinde getirdi.

İŞTE O ANLAR...

*(Söz konusu diyalog 8. dakika 50. saniyede gerçekleşiyor)