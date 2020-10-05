Manavgat belediyesi ETÜT merkezi eğitme başladı

Manavgat Belediyesi Çocuk ve Kültür Merkezi yerleşkesinde bulunan Etüt Eğitim Merkezi, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına 8. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde başladı.

Bu yıl LGS’ye girecek olan 8. Sınıf öğrencilerinin eğitim göreceği merkezde öncelikle seviye tespit sınavı yapıldı. Haftanın 5 günü eğitim alacak olan öğrenciler için koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması zorunlu tutulurken, çocuklar için okula her girişlerinde ateş ölçme işlemi ile maske takma zorunluluğu da getirildi. 13.30 ile 16.00 saatleri arasında toplam 5 sınıfta eğitim görecek olan çocuklar için sosyal, mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan sınıflar beğeni topladı. Toplam 5 sınıfta 45 çocuğun eğitim alacağı sınıflara dezenfektan da konuldu. Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Rehberlik derslerini alacak öğrenciler, ilk derslerine gönül rahatlığı ile girdi. Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmen kadrosundaki öğretmenler de, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla bütün tebdirlere sonuna kadar riayet edeceklerini ifade etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyemiz bünyesinde eğitim gören çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çocuklarımızın sağlığı, en az onların geleceği ve alacağı eğitim kadar da önemli. Ailelerimizin için rahat olsun. Uzman eğitmen kadromuz ile başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Eğitim-öğretim yılımız tüm öğrencilerimize başarılar getirsin. Çocuklarımızın sınavlarda başarılı olacaklarına inancımız sonsuz. Bu vesile ile tüm halkımızdan ve öğrencilerimizden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarına özen göstermelerini rica ediyorum” dedi.

