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Manavgat Belediyesi Kızılot Halk Plajı’nı 10 yıllığına kiraladı

19.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Manavgat Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl dizayn edilerek kullanıma açılan Kızılot Halk Plajı ve Mesire Alanı’nın kira sözleşmesi yenilendi.

Manavgat Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl dizayn edilerek kullanıma açılan Kızılot Halk Plajı ve Mesire Alanı’nın kira sözleşmesi yenilendi. Manavgat Belediyesi tarafından işletilen Kızılot-1 C tipi mesire alanının kira süresinin dolması nedeniyle yeniden 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin sözleşme, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış tarafından imzalandı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kızılot Mahallesi’nde 1.2 km’lik sahil boyunca yaptırdığı Halk Plajı ve Mesire Alanı’nın açılışını 2020 yılının Haziran ayında düzenlediği törenle yapmıştı. Manavgat Belediyesi’nin 125 dönümlük alan üzerinde yaptığı düzenleme içinde 19 adet mangalsız pikniğe elverişli kamelya, 1 çocuk parkı, açık spor alanı, 2 çeşme, 2 cankurtaran kulesi, 2 büfe, WC’ler, duş-soyunma kabinleri, 150 araçlık otopark, yürüyüş yolları ve 15 bin metrekarelik yeşil alanla güzelleştirilen Plaj ve Mesire Alanı içinde şemsiyeler de yer alıyordu. Kızılot Halk Plajı halkın beğenisini toplamıştı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kızılot Halk Plajı ve Mesire alanının kira sözleşmesinin yenilenmesine çok mutlu olduğunu dile getirerek Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış’a teşekkür etti. Sözen, “Plaj ve mesire alanımız, eskiden olduğu gibi, büyük bir titizlikle belediyemiz tarafından halkımıza hizmet sunmaya devam edecek” dedi. Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış de, kente böylesine güzel bir halk plajı ve mesire alanının kazandırılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

"Manavgat halkımıza hasyırlı olsun"
Şükrü Sözen, “ Manavgat Belediyesi tarafından işletilen Kızılot-1 C tipi mesire alanının kira süresinin dolması nedeniyle Manavgat Orman İşletme Müdürü Sayın M. Sedat Çalış ile bir araya gelerek, yeniden 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladık. Tüm Manavgat halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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