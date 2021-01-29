Manavgat Belediyesi’nden Mimar Sinan ve Sarılar’da kaldırım çalışması

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan ve Sarılar Mahallelerinde kaldırım çalışması başlattı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, talimatı üzerine belediye ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi 6027 ve Sarılar Mahallesi 3039 numaralı sokaklarda kaldırım çalışması başlattı. Ayrıca kentin en işlek caddelerinden birisi olan ve ticaretin yoğun olduğu Fevzi Paşa Caddesi’nde de esnafların ve vatandaşların talepleri üzerine bozuk olan kaldırım taşları ve parkeler de onarıldı.

Hizmetlerine devam edeceklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “İçinde bulunduğumuz kış mevsimi nedeniyle bulduğumuz her güzel havayı vatandaşlarımıza hizmet etmek için fırsata değerlendirmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyacı ve isteği doğrultusunda devam edecektir” dedi.

