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Manavgat Belediyesi’ne ’Müze Özendirme’ ödülü

ANTALYA HABERLERİ  | 25.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin “Müze Özendirme Yarışması’nda, İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde Girit Kültür Evi projesi ile ödüle layık görüldüManavgat Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu Müze Özendirme Yarışması’nda Giritliler Kültür Evi projesiyle ödül kazandı.

Manavgat Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin “Müze Özendirme Yarışması’nda, İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde Girit Kültür Evi projesi ile ödüle layık görüldü
Manavgat Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu Müze Özendirme Yarışması’nda Giritliler Kültür Evi projesiyle ödül kazandı. Tarihi Kentler Birliği’nin iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma ve koruma bilincini yaratma rollerini öne çıkarmak amacıyla 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği Müze Özendirme yarışmasında Manavgat Belediyesi, “Göç Müzeleri” dalında Giritliler Kültür Evi ile ödül almaya hak kazandı. Müze Özendirme Yarışması’nın ödül töreni Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı Olağan Meclis Toplantısı’nın yapıldığı İstanbul The Green Park Pendik Otel’de yapıldı. TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün de katıldığı toplantılar ve ödül töreni, muhteşemdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, Side’nin eşsiz ve köklü bir kültüre sahip olduğunu vurgulayarak bu mirası Manavgat Belediyesi olarak yaşatarak gelecek kuşaklara aktardıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “ Tarihi Kentler Birliği’nin Müze Özendirme yarışmasında Manavgat Belediye’mizin Göç Müzeleri kategorisinde ödüle layık görülmesini bizleri onurlandırdı. Side’mizle özleşen Girit kültürünü, turizm ve gelecek kuşaklarla paylaşmak ve aktarmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizin ödülünü tüm Manavgat halkımız adına almak da bizler için büyük gurur sebebi. Manavgat Belediye’miz tarihimize ve geleneklerimize sahip çıkan projeleri hayata geçirmeye devam edecektir” dedi.

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