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Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarından etkilenen 183 kişi hastanelere başvurdu

29.07.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: - "Şu ana kadar yangından etkilenen ya da tahliye edilen herhangi bir kamu ya da özel hastanemiz yok" - "Manavgat Devlet Hastanemizde aşı, PCR testi başta olmak üzere her türlü sağlık hizmetini veriyoruz"

ANTALYA (AA ) - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 183 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Hülür, AA muhabirine, ilçelerdeki orman yangınlarından etkilenenlerin tedavisi için ekiplerin bölgede hazır beklediğini söyledi.

Şu ana kadar 183 kişinin yangından etkilenerek hastanelere başvurduğunu belirten Hülür, şunları kaydetti:

"Bunların 15'inin hastanelerde tedavisi sürüyor, diğerleri taburcu edildi. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu ana kadar yangından etkilenen ya da tahliye edilen herhangi bir kamu ya da özel hastanemiz yok. Manavgat Devlet Hastanemizde aşı, PCR testi başta olmak üzere her türlü sağlık hizmetini veriyoruz. Yangın hastaneye 1,7 kilometre uzaklıkta. O bölgedeki yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapılıyor."

Hülür, Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişinin, yangın nedeniyle kurumdaki yoğunluk ihtimaline karşı başka kamu hastanelerine sevk edildiğini bildirdi.

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