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Manavgat yangınında tehlike atlatan gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat yangınında tehlike atlatan gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu yaşadıkları panik objektiflere yansıyan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan yangının ardından yaptıkları canlı yayın sonrası bir anda bastıran rüzgarla alevler üzerine gelen TRT Haber Muhabiri Sena Ünal ile TRT Haber Kameramanı Kadir Kurucan'ın o anki görüntüleri AA'nın yılın fotoğraflarında da yer aldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ünal ile Kurucan, haberde kendi görsellerinin de yer aldığı Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraf karelerini oyladı.

Ünal, fotoğrafların hepsinin etkileyici olduğunu, karelerde kendilerinin de yer almasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fotoğrafta kendilerini görünce heyecanlandıklarını anlatan Ünal, "Mesleki anlamda çok özel ve önemli bir andı. Büyük bir yangındı." dedi.

TRT Haber Kameramanı Kurucan da fotoğrafların yılın özeti niteliğinde olduğunu, Manavgat yangınındaki o anın yılın fotoğraflarında yer almasının anlamlı olduğunu vurguladı.

O anı unutamadığını dile getiren Kurucan, "Dehşet verici bir andı. Arkamızdan alevler yükseliyordu, koşarak kaçtık. Kameramanlığın ruhunda, aslında insanların koşarak uzaklaştığı bir yere, koşarak gitmek var. O an canımızı kurtarmak için kaçtık ama güzel bir görüntü alabilir miyim diye gözüm arkadaydı. Bizim için kalıcı bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

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