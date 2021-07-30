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Manavgat'ta 112 ve UMKE Mobil Komuta Merkezi kuruldu

30.07.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: - "Merkezdeki ekibimiz 7 gün 24 saat görev yapıyor"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat'taki orman yangınları nedeniyle 112 ve UMKE Mobil Komuta Harekat Merkezi istasyonu kurduklarını bildirdi.

Hülür, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı saha koordinatörleri Dr. Yasin Akar ve Dr. Yusuf Özkırış, Kamu Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ali Vefa Sayrak ile mobil komuta merkezini ziyaret ettiklerini belirtti.

Manavgat Devlet Hastanesi bileşkesine kurulan kriz yönetim merkezinin 7 gün 24 saat görev yaptığını belirten Hülür, yönetim merkezinin diğer kurumlarla eş zamanlı ve koordineli çalıştığını vurguladı.

Merkezin tam ve donanımlı ekipmanlarıyla görev yaptığını aktaran Hülür, "Yangından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her türlü tıbbi desteğe hazırız. Yangının söndürülmesinde canla başla görev yapan herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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