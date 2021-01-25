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Manavgat’ta 6 mahallede ek kanalizasyon hattı yapıldı

25.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta ihtiyaç bulunan 6 mahallede yaptığı kanalizasyon çalışmasıyla altyapı eksikliğini giderdi.Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde altyapı eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta ihtiyaç bulunan 6 mahallede yaptığı kanalizasyon çalışmasıyla altyapı eksikliğini giderdi.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde altyapı eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Manavgat’ın Örnek, Emek, Ilıca, Hatiplar, Sorgun ve Sarılar Mahallerinde çalışma gerçekleştirdi. Altı mahallede mevcut ana kanalizasyon hattına yapılan ek hat imalatı sayesinde, özellikle yeni yapılan binalardan dolayı ortaya çıkan altyapı ihtiyacı hızlı ve kaliteli şekilde giderildi.

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