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Manavgat'ta çaya düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

23.12.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaya düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Dikmen Mahallesi'ndeki Naras Çayı'na bir aracın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın suya gömülmesi üzerine arama kurtarma ekiplerinden yardım istendi.

Sualtı arama kurtarma ekiplerince bulunan 71 ACJ 244 plakalı araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sürücü İlker Yıldız'ın (62) cenazesi, araç içerisinde bulundu.

İncelemenin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

İlker Yıldız'ın Oymapınar Mahallesi'nde yangın mağduru vatandaşlara yönelik yapılan TOKİ evlerinde şantiye şefi olarak çalıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat

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