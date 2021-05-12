YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat'ta "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu

Manavgat'ta "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu

12.05.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu

Manavgat'ta "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu

ANTALYA (AA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İlçedeki Külliye Camisi önünde bir araya gelen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İHH Manavgat Şubesi Başkanı Furkan Sarıkaya, İsrail'in Kudüs'teki sivillere yönelik yaptığı saldırıları kınadıklarını söyledi.

Müslümanlar için mübarek kılınmış Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa işgalinin kabul edilemez olduğunu belirten Sarıkaya, "Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail'in silahlı unsurlarının kanlı ve kirli postalları ile dolaşması en aşağılık bir davranıştır." dedi.

Konuşmaların ardından araçlarına binen grup, "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu oluşturarak ilçede tur attı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Kovid-19'u yenen yerleşik yabancılardan Türk sağlık çalışanlarına övgüKovid-19'u yenen yerleşik yabancılardan Türk sağlık çalışanlarına övgü
Anahtar Kelimeler:
Manavgat Kudüs

Antalya Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:45
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

Azim Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Erçin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.