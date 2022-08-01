Manavgat'ta kaybolan turist aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolduğu bildirilen 83 yaşındaki İrlandalı turistin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çenger Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ronald Joshua Plunkett, dün Side Antik Kenti'ne gezmeye gitti.

Plunkett'in ailesi, bir süre sonra jandarmaya başvurarak alzaymır hastası olduğunu belirttikleri yaşlı adamın, gezi sırasında kaybolduğu ihbarında bulundu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, turistin Kumköy mevkisine kadar yürüdüğünü ve ardından D-400 kara yoluna çıktığını tespit etti.

Jandarma ekipleri kayıp turisti arama çalışmalarını sürdürüyor.



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