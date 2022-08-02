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Manavgat'ta kaybolan turist jandarma ekiplerince bulundu

02.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta kaybolan turist jandarma ekiplerince bulundu

Manavgat'ta kaybolan turist jandarma ekiplerince bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki İrlandalı turist, jandarma ekiplerince sulama kanalında bulunarak hastanede tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ile Selimiye ve Taşağıl jandarma karakol ekipleri, Side Antik Kenti gezisi sırasında kaybolduğu bildirilen Ronald Joshua Plunkett'in bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaşlı adamın Kumköy mevkisine kadar yürüyüp D-400 kara yoluna çıktığını belirledi. Yaklaşık 35 kilometrelik yol güzergahındaki 77 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, İrlandalı turisti Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkisindeki sulama kanalında yatarken buldu.

Bilinci açık ancak bitkin olduğu görülen turist, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Plunkett'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çenger Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ronald Joshua Plunkett, Side Antik Kenti'ne gezmeye gitmiş, yaşlı adamın ailesi dün jandarmaya başvurarak alzaymır hastası olduğunu belirttikleri turistin, gezi sırasında kaybolduğu ihbarında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat jandarma

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