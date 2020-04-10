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Manavgat’ta Polis Gününe sade kutlama

ANTALYA HABERLERİ  | 10.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümü, Korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Antalya’nın Manavgat ilçesi Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törende Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan, Emniyet Müdür Yardımcısı Fuat Polat, Cumhuriyet Polis Karakol Amiri Komiser Yusuf Balay ve çelenk sunumunda görevli polis memurları hazır bulundu.
Komiser Yardımcısı Gülfidan Kırca’nın sunumuyla gerçekleşen tören Manavgat Emniyet müdürü Mustafa Hilmi Özgönül’ün Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla son buldu.

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