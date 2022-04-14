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Manavgat'ta sahile vurmuş 4 ölü caretta caretta bulundu

14.04.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta sahile vurmuş 4 ölü caretta caretta bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 caretta carettanın kıyıda ölü bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince, caretta carettaların yumurtlama zamanının yaklaşması dolayısıyla Manavgat'taki sahillerde kontroller yapıldı.

Kontroller sırasında kıyıya vurmuş 4 caretta caretta ölü olarak bulundu.

Kaplumbağaların ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı, yaşamlarını neden kaybettiklerinin tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçildi.

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