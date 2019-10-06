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Manchester City 0 - 2 Wolverhampton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.10.2019 19:18 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City sahasında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton'a 2-0 mağlup oldu.

Manchester City 0 - 2 Wolverhampton

Ligin 8. haftasında Manchester City, hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Wolverhampton'ı ağırladı.

Wolverhampton, Traore'nin 80 ve 90+4'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Manchester City'ye bu sezon ligdeki 2. mağlubiyetini yaşattı.

16 puanda kalan son 2 yılın şampiyonu Manchester City ile lider Liverpool arasındaki fark 8 puana çıktı. 15 puana ulaşan Arsenal 3, 14 puanlı Chelsea ise 5. sıraya yükseldi.

ARSENAL TEK GOLLE GÜLDÜ
Günün bir diğer Arsenal, seyircisi önünde oynadığı Bournemouth karşılaşmasını, David Luiz'in 9. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

CHELSEA ÇOK RAHAT
Chelsea ise deplasmanda Southampton'ı 4-1 yendi. Chelsea'nin gollerini, 17. dakikada Abraham, 24. dakikada Mount, 40. dakikada Kante ve 89. dakikada Batshuayi kaydetti.

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Manchester City Wolverhampton

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