Manchester City 1 - 0 Leicester City (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Leicester City'yi 1-0 yenerek son hafta öncesi liderliğini sürdürdü.
Premier Lig'in 37. haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.
Manchester City, 70. dakikada takım kaptanı Vincent Kompany'nin ceza sahası dışından attığı golle 1-0 galip geldi.
Bu sonuçla 95 puana yükselen Manchester City, son haftaya girilirken en yakın rakibi Liverpool'un bir puan önünde liderliğini korudu.
Ligin son haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Liverpool ise Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek. Manchester City, son hafta maçını kazanması ya da Liverpool'un puan kaybetmesi halinde üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayacak. Liverpool ise 1990'dan sonraki ilk şampiyonluğuna ulaşabilmek için maçını kazanarak Manchester City'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
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