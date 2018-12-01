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Manchester City 3 - 1 Bournemouth

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.12.2018 20:38 | Son Güncelleme

Premier Lig'de lider Manchester City sahasında Bournemouth'u Bernardo Silva, Sterling ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Manchester City 3 - 1 Bournemouth

Ligin 14. hafta mücadelesinde Bournemouth'u ağırlayan Manchester City, 16. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bournemouth, 44. dakikada Callum Wilson'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 57. dakikada Raheem Sterling ve 79. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 38'e çıkaran Manchester City, bu haftayı da lider tamamlarken, Bournemouth ise 20 puanla 9. sırada kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Crystal Palace 2 - 0 Burnley
Huddersfield Town 1 - 2 Brighton & Hove Albion
Leicester City 2 - 0 Watford
Newcastle United 0 - 3 West Ham United

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City - Bournemouth ilkay gündoğan

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