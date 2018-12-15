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Manchester City 3 - 1 Everton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City sahasında Cenk Tosun'un takımı Everton'ı Gabriel Jesus (2) ve Sterling'in golleriyle 3-1 yendi. Everton'ın tek sayısını Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Milli futbolcumuz Cenk Tosun maçta süre alamadı.

Manchester City 3 - 1 Everton

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City evinde orta sıralarda mücadele eden Cenk Tosun'un takımı Everton ile karşılaştı.

Maça hızlı giren ev sahibi 22. dakikada Sane'nin asistinde Gabriel Jesus'un attığı golle devreyi 1-0 öne kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren City, 50. dakikada yine Sane-Gabriel Jesus ortaklığı sonrası 2-0'ı buldu.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Dominic Calvert-Lewin attığı golle durumu 2-1'e getirse de 4 dakika sonra Sterling maçta son sözü söyledi ve Manchester City karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Everton ise 24 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Gabriel Jesus raheem sterling Dominic Calvert-Lewin

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