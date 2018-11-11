Manchester City 3 - 1 Manchester United (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City ile Manchester United dev derbide karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Manchester City, zirvedeki yürüyüşünü sürdürdü.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 12. dakikada David Silva, 48. dakiakda Sergio Aguero ve 86. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi. İlkay Gündoğan'ın golü öncesinde City'nin tam 44 pas yapması da, önemli bir istatistik olarak öne çıktı.Manchester United'ın tek sayısını ise 58. dakikada penaltıdan Anthony Martial kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchesetr City ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puanda zirevde yer aldı. Manchester United ise 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 20 puanla City'nin 12 puan gerisinde, 20 puanda 8. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City deplasmanda West ham ile karşılaşacakken, Manchester United ise evinde Crystal Palace'ı konuk edecek.

MARTIAL ÜST ÜSTE 5 MAÇTA GOL ATTI

Manchester United'ın genç yıldız adayı Martial, bu maçla birlikte üst üste 5. maçında da ağları sarsmayı başardı. Manchester United'da bu başarıya ulalaşabilen son oyuncu, 2013 ocak ayında Robin van Persie olmuştu.

EN GOLCÜ YABANCI SERGIO AGUERO

Sergio Aguero, Manchester derbisinde 9 gol atarak 8 gollü Eric Cantona'yı geride bıraktı ve derbi tarihinin en golcü yabancısı oldu.

Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Chelsea 0 - 0 Everton

Arsenal 0 - 1 Wolverhamton

