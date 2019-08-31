SPOR

Manchester City 4 - 0 Brighton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, 4. hafta mücadelesinde Brighton'u 4-0 mağlup etti. Agüero 2 golle galibiyette başrol oynadı.

Manchester City 4 - 0 Brighton

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Brighton, Ettihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Manchester City'e farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kevin de Bruyne, 42 ve 55'te Sergio Agüero, 79'da Bernardo Silva kaydetti. Agüero, Pep Guardiola yönetiminde çıktığı 134. maçta böylece 101. golünü kaydetmiş oldu.

4 maçta 14 gol atan Manchester City, 3. galibiyetini alıp puanını 10 yaptı. Brighton ise 4 puanda kaldı.

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Şok gelişme! Ligden ihraç edildilerŞok gelişme! Ligden ihraç edildiler
City 3 puanı 3 golle aldıCity 3 puanı 3 golle aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester City Brighton

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Elneny resmen Beşiktaş'ta!

Elneny resmen Beşiktaş'ta!

F.Bahçe'ye transfer şoku! İmzayı attı

F.Bahçe'ye transfer şoku! İmzayı attı

Diagne'nin son talibi belli oldu

Diagne'nin son talibi belli oldu

Webo geri dönüyor

Webo geri dönüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

Kulüp rekorunu kıran transfer

Kulüp rekorunu kıran transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City 4 - 0 Brighton

City yine farklı kazandı

134 yıllık Bury ligden ihraç edildi

Şok gelişme! Ligden ihraç edildiler

Bournemouth 1 - 3 Manchester City

City 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere'yi sarsan ırkçı saldırı!

İngiltere'yi sarsan ırkçı saldırı!

Liverpool 3-1 Arsenal (Premier Lig)

Dev maçta gülen Liverpool

Manchester United'a şok! 30 yıl aradan sonra...

Manchester United'a şok! 30 yıl aradan sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.