Manchester City 4 - 0 Brighton

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Brighton, Ettihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Manchester City'e farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kevin de Bruyne, 42 ve 55'te Sergio Agüero, 79'da Bernardo Silva kaydetti. Agüero, Pep Guardiola yönetiminde çıktığı 134. maçta böylece 101. golünü kaydetmiş oldu.

4 maçta 14 gol atan Manchester City, 3. galibiyetini alıp puanını 10 yaptı. Brighton ise 4 puanda kaldı.

