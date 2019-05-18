Manchester City 6 - 0 Watford

Premier Lig'de rekorları alt üst eden Pep Guardiola, Manchester City'nin başında yeni bir ilke imza attı. Sezonu Premier Lig'de şampiyon olarak tamamlayan, Lig Kupası finalinde de Chelsea'yi penaltılarda devirip zafere koşan Manchester City, FA Cup finalinde Watford'u 6-0'lık tarihi skorla devirerek ipi göğüsledi.
Tüm kupalara ambargo koyan Guardiola'nın takımı, İngiltere'de üç kupayı da kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti. Manchester City ayrıca FA Cup ve Lig Kupası'nı aynı sezon içinde kazanan dördüncü kulüp olurken finaldeki 6-0'lık galibiyet de tarihe geçti.
Manchester City, 6-0'lık galibiyetle FA Cup finallerinde en farklı skoru elde etme başarısını gösterdi ve Bury'nin rekorunu egale etti. Bury, 116 yıl önce oynanan finalde Derby'yi 6-0 mağlup etmişti.
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