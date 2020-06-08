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Manchester City Alex Telles'e talip oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Porto forması giyen ve satılmasını, Porto kadar Galatasaray'ında dört gözle beklenen Alex Telles için Manchester City'in kadroya katmak istediği iddia edildi.

Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen Alex Telles'e Manchester City'nin talip olduğu belirtildi.

İspanyol gazetesi Marca'ya göre; İngiliz ekibi, Alex Telles için yaklaşık 30 milyon euro ödemeye istekli. Oyuncuyla PSG ve Chelsea de ilgileniyor. Ancak City'nin şimdilik UEFA'dan aldığı iki dönemlik transfer yasağı bulunuyor.

Alex Telles'i 6.5 milyon euro'ya alan Porto, satış halinde kardan yüzde 10 payını Aslan'a ödeyecek.

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