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Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta? Manchester City Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

05.04.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City ile İspanyol takımı Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin saati ve yayıncı bilgisi ise araştırılıyor. İşte, maçın hangi kanalda yayınlanacağının cevabı!

Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta? Manchester City Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maçta avantaj sağlamak isteyen Manchester City ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşılaşacak. Mücadelede Roman hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Maçı canlı izleyebilmek için Exxen üyeliğinizin olması gerekecek.

Mücadelede Roman hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu, Artene Ovidiu yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke, Lodi; Griezmann, Felix

MAÇ PROGRAMI

5 NİSAN

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

6 NİSAN

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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