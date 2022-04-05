Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta? Manchester City Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maçta avantaj sağlamak isteyen Manchester City ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşılaşacak. Mücadelede Roman hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Maçı canlı izleyebilmek için Exxen üyeliğinizin olması gerekecek.
Mücadelede Roman hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu, Artene Ovidiu yapacak.
Manchester City: Ederson; Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling
Atletico Madrid: Oblak; Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke, Lodi; Griezmann, Felix
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
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