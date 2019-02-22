Manchester City Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
AGÜERO'NUN CHELSEA'YE ATTIĞI GOL
Manchester City, Laporte'yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Athletic Bilbao'dan kadrosuna katmıştı.
Fransız stoper, Chelsea formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.
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