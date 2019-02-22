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Manchester City Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.02.2019 21:52 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız oyuncusu Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Manchester City Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

AGÜERO'NUN CHELSEA'YE ATTIĞI GOL

Manchester City, Laporte'yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Athletic Bilbao'dan kadrosuna katmıştı.

Fransız stoper, Chelsea formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Aymeric Laporte

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