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Manchester City, Belçikalı futbolcu Doku ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 24 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Jeremy Doku ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Manchester City, Belçikalı futbolcu Doku ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Cevdet Berker İşleyen

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jeremy Doku, Manchester City ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve bu anlaşmayla takımda kalış süresi 2031 yazına kadar uzadı." denildi.

Açıklamada, "2023 yazında Manchester City'ye katılan Belçikalı kanat oyuncusu, Premier Lig'de görev yapan en yetenekli ve heyecan verici kanat oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Olağanüstü hızı, mükemmel top kontrolü, üstün top sürme becerileri ve golcülük yeteneğiyle donanmış olan Doku, bu süreçte City kadrosunun kilit isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki futbolcu, 2023 yazından şu ana kadar kulüp formasıyla 131 maça çıktı ve 22 gol kaydetti.

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