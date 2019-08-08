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Manchester City Cancelo'yu transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.08.2019 07:33 | Son Güncelleme

İngiltere ekibi Manchester City, Juventus'tan Portekizli sağ bek Cancelo'yu 65 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Manchester City Cancelo'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İtalya'nın Juventus takımından Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı. Manchester City Kulübü, 25 yaşındaki Cancelo ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan Juventus Kulübü ise Manchester City'den 28 yaşındaki sağ bek Danilo'nun transfer edildiğini ve Brezilyalı oyuncunun 2024'e kadar sürecek kontrata imza attığını açıkladı.

Transferlerin mali detayları hakkında bilgi veren İtalya kulübü, Manchester City'nin Cancelo için 65 milyon avro bonservis bedeli ödediğini, Danilo'nun ise 37 milyon avro karşılığında takıma dahil edildiğini bildirdi.

Cancelo, Juventus'ta geçen sezon 34 maça çıktı ve bir gol attı. Danilo ise geçen sezon 22 maçta görev yaptığı Manchester City'de bir gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City juventus Cancelo İngiltere Premier Lig

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