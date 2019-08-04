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Manchester City Community Shield'in sahibi oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

Manchester City, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında Liverpool'u 5-4 mağlup etti ve Community Shield'i üst üste 2. kez müzesine götürdü.

Manchester City Community Shield'in sahibi oldu

İngiltere'de geçen yıl Premier Lig ve Federasyon Kupası'nda şampiyon olan Manchester City, lig ikincisi Liverpool ile başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Community Shield kupası için karşı karşıya geldi.

CITY'NIN LIVERPOOL'A ATTIĞI EN GÜZEL GOLLER

Raheem Sterling, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Liverpool, 77. dakikada Joel Matip'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Liverpool, gole çok yaklaştı. Muhammed Salah'ın kafayla yaptığı vuruşta topu çizgi üzerinden çıkaran Kyle Walker, gole izin vermedi.

Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve maçın galibini penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Liverpool'a 5-4 üstünlük sağlayan Manchester City, geçen yılın ardından bir kez daha Community Shield'ın sahibi oldu.

Manchester City, 1937, 1968, 1972, 2012 ve 2018'den sonra bu kupayı 6. kez kazandı.

GUARDIOLA'NIN 28. KUPASI

City'in İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, 3 La Liga, 3 Bundesliga, 2. Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüplerarası Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 2 Almanya Kupası, 1 FA Cup, 2 İngiltere Lig Kupası, ve 2 Community Shield'a ulaşarak kariyerindeki 28. kupasını kazanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City liverpool

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