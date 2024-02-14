Manchester City'de Haaland'ı yıkan ölüm! Maçtan çıkartılmak istendi, Guardiola'yı reddetti...

Manchester City yıldızı Erling Haaland, dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. 80 yaşındaki anneannesini kaybeden yıldız oyuncu yine de maça çıkmak istedi ve Guardiola'nın talebini reddetti.

MAÇ OYNANDIĞI ESNADA...

Maç oynandığı esnada moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen Haaland'ı oyundan almak için harekete geçen Guardiola hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

"BEN OYNAMAK İSTİYORUM"

Haaland'ın yerine başka bir oyuncu almak için hamle yapan Guardiola'ya Norveçli oyuncudan ters hamle geldi. Yedek kulübesine gelerek ''ben oynamak istiyorum hocam'' şeklinde konuşma yapan Haaland'ın sözleri ekran başından duyuldu. Yıldız oyuncunun yaptığı bu davranış Manchester City taraftarından büyük alkış topladı.





