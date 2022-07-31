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Manchester City'de Haaland kaçırdı, Cenk Tosun dalga konusu oldu!

31.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Liverpool rüzgarı esiyor. Community Shield maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Liverpool maçtan 3-1 galip ayrılarak kupayı 16. kez müzesine götürdü. Karşılaşmaya ise Haaland'ın kaçırdığı inanılmaz pozisyon damga vurdu. İngiliz taraftarlar o pozisyona Cenk Tosun'u katarak herkesi şaşırttı.

Manchester City'de Haaland kaçırdı, Cenk Tosun dalga konusu oldu!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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İngiltere Premeir Lig şampiyonu Manchester City ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Liverpool, Leicester kentindeki King Power Stadı'nda Community Shield için karşı karşıya geldi.

Rakibini Trent Alexander-Arnold, Muhammed Salah ve yeni transferi Darwin Nunez'in golleriyle 3-1 mağlup eden Liverpool, kupayı 16. kez müzesine götürdü. Manchester City'nin tek golünü Julian Alvarez kaydetti.

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Liverpool'un son golünü atan Nunez ise 59. dakikada oyuna dahil oldu.

HAALAND İNANILMAZ KAÇIRDI! CENK TOSUN BENZETMESİ...

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Manchester City'nin yeni transferlerinden Erling Haaland, beklenen performansın uzağında kalırken; bir net pozisyondan yararlanamadı. O pozisyonla ilgili İngiliz taraftarlar ilginç bir benzetmede bulundu. Haaland için, ''Sarışın Cenk Tosun" benzetmesi yapan taraftarlar, Norveçli yıldızı Cenk Tosun'a benzetti.


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Anahtar Kelimeler:
Liverpool haaland manchester city
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