Manchester City'de Haaland kaçırdı, Cenk Tosun dalga konusu oldu!

İngiltere Premeir Lig şampiyonu Manchester City ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Liverpool, Leicester kentindeki King Power Stadı'nda Community Shield için karşı karşıya geldi.

Rakibini Trent Alexander-Arnold, Muhammed Salah ve yeni transferi Darwin Nunez'in golleriyle 3-1 mağlup eden Liverpool, kupayı 16. kez müzesine götürdü. Manchester City'nin tek golünü Julian Alvarez kaydetti.

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Liverpool'un son golünü atan Nunez ise 59. dakikada oyuna dahil oldu.

HAALAND İNANILMAZ KAÇIRDI! CENK TOSUN BENZETMESİ...

Manchester City'nin yeni transferlerinden Erling Haaland, beklenen performansın uzağında kalırken; bir net pozisyondan yararlanamadı. O pozisyonla ilgili İngiliz taraftarlar ilginç bir benzetmede bulundu. Haaland için, ''Sarışın Cenk Tosun" benzetmesi yapan taraftarlar, Norveçli yıldızı Cenk Tosun'a benzetti.



