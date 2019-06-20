Manchester City'de Pep Guardiola'nın transferde ilk hedefi Koulibaly

Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, transferde önceliği savunmaya verme kararı aldı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester City menajeri Pep Guardiola, Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly için 95 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Koulibaly'nin alternatifleri ise Varane ve Sergio Ramos olarak belirlendi.

Haberde; Napoli'nin Koulibaly için henüz kesin kararını veremediği ancak bu satışın James Rodriguez ve diğer transferler için maddi kaynak yaratabileceği vurgulandı. Napoli ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Koulibaly, bu sezon 48 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

