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Manchester City'den 5 yıllık imza! Rodrigo Hernandez...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Atletico Madrid'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez'i renklerine bağladı.

Manchester City'den 5 yıllık imza! Rodrigo Hernandez...

Kulüp, İspanyol milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında, Manchester ekibinin Rodrigo transferi için 62,5 milyon sterlin ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptığı öne sürüldü. Rodrigo, geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid'de tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3 gol atmıştı.

Atletico Madrid, tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Rodrigo Hernandez'in 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini, Manchester City Kulübünün temsilcisi ve futbolcunun avukatının ödediğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester City atletico madrid

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