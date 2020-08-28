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Manchester City'den Messi için 100 milyon Euro

İSPANYA HABERLERİ  | 28.08.2020 09:05 | Son Güncelleme

Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye gidip gitmeyeceği konusu transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz Manchester City'nin Lionel Messi'ye karşılık 3 oyuncu ve 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı.

Manchester City'den Messi için 100 milyon Euro

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor.

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İspanya basınında çıkan haberlere göre ise Katalan ekibi Messi'nin serbest kalma maddesi olan 700 milyon Euro'yu almadan futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.

MANCHESTER CİTY'NİN BARCELONA'YA MESSİ TEKLİFİ

Öte yandan Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için Barcelona'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.

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İspanyol basınındaki haberlerde Manchester City'nin Messi için Barcelona'ya 100 milyon Euro + Gabriel Jesus + Eric Garcia ve Bernardo Silva'yı teklif ettiği vurgulandı. Messi'nin Barcelona ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2021 yılında sona erecek.

(AJANSSPOR)

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