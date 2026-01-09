SPOR

Manchester City'den rekor transfer! Ganalı futbolcu Semenyo'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Ganalı kanat oyuncusu Antoine Semenyo'yu transfer etti.

Emre Şen

Kulüpten yapılan açıklamada, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ganalı futbolcu kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Manchester City'ye katıldığım için çok gururluyum. Dünya çapında oyuncular, dünya çapında tesisler ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en iyi menajerlerden birine sahip bir kulüp. Burada olmak gerçek bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

65 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Manchester City den rekor transfer! Ganalı futbolcu Semenyo yu kadrosuna kattı 1

Geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 11 gol atan Semenyo, bu sezon ise 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Manchester City, Ganalı oyuncu için 65 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

