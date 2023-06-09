MANCHESTER CITY INTER MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Inter maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek ve sporseverler UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını anbean takip edebilecekler. Manchester City Inter maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olarak açıklandı. Tomasz Kwiatowski ise video yardımcı hakem olarak görev alacak. İşte Manchester City Inter maçı canlı yayın saati ve kanalı...

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter maçı saat 22.00'de oynanacak.

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Manchester City Inter maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Istvan Kovacs olacak.

MANCHESTER CITY INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City muhtemel 11'ler: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Inter Milan Muhtemel 11'ler: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko



