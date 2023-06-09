SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. MANCHESTER CITY INTER MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY INTER MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09.06.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Inter maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Nefes geçen anlara sahne olması beklenen karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için nefesler tutuldu. Manchester City Inter maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY INTER MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Inter maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek ve sporseverler UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını anbean takip edebilecekler. Manchester City Inter maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olarak açıklandı. Tomasz Kwiatowski ise video yardımcı hakem olarak görev alacak. İşte Manchester City Inter maçı canlı yayın saati ve kanalı...

Manchester City Inter maçı

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter maçı saat 22.00'de oynanacak.

Manchester City Inter maçı

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Manchester City Inter maçı

Manchester City Inter maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Istvan Kovacs olacak.

MANCHESTER CITY INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City muhtemel 11'ler: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Inter Milan Muhtemel 11'ler: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko

MANCHESTER CITY INTER MAÇI CANLI TAKİP


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonlukta favori takımını açıkladı!Şampiyonlukta favori takımını açıkladı!
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!
Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!
Anahtar Kelimeler:
uefa şampiyonlar ligi finali manchester city maçı atatürk olimpiyat yayınlanacak hakemi maçın

En Çok Okunan Haberler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Finalde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçti...

Finalde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçti...

Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı!

Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı!

Takımı Süper Lig'e çıkarttı ama... Olay karar!

Takımı Süper Lig'e çıkarttı ama... Olay karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.